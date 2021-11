Bundestag stimmt über neue Corona-Regeln ab

Nachrichtenarchiv - 18.11.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mit mehr als 65.000 neu registrierten Fällen ist die Zahl der Coronainfektionen weiter stark angestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bundesweit bei 337, in Bayern erstmals bei über 600. Am Vormittag kommt der Bundestag zusammen, um die von SPD, Grünen und FDP vorgeschlagenen Änderungen am Infektionsschutzgesetz zu beschließen. Die Pläne sehen unter anderem eine 3G-Regel am Arbeitsplatz und in Bussen und Bahnen vor. Die Länder können von sich aus weitere Einschränkungen bei Veranstaltungen verhängen. Die Union kündigte Widerstand gegen das Gesetz an und will stattdessen die sogenannte epidemische Lage weiter verlängern. Am Nachmittag schalten sich die Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Merkel zu einer Konferenz zusammen. Dabei geht es um weitere Verschärfungen und die Lage beim Impfen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2021 08:00 Uhr