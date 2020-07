Bundestag stimmt über Nachtragshaushalt ab

Gesundheitsministerium lieferte offenbar unsichere Schutzmasken an Mediziner

München: In der Hochphase der Corona-Pandemie hat das Bundesgesundheitsministerium für Ärztinnen und Ärzte mehr als 800.000 Schutzmasken ausgeliefert. Viele davon wiesen allerdings Mängel auf oder entsprachen nicht den Anforderungen. Das hat eine BR-Anfrage an alle Kassenärztlichen Vereinigungen ergeben. Auch an Arztpraxen im Freistaat wurden die schadhaften Masken geliefert. Die Qualität sei teils sehr unterschiedlich gewesen, hieß es von der KV Bayern. Außerdem habe das Ministerium nicht vor den Mängeln gewarnt. Wie viele der schadhaften Masken tatsächlich eingesetzt wurden, lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Das Bundesgesundheitsministerium räumte gegenüber dem BR Fehler ein und begründete sie mit Zeitdruck angesichts der Pandemie. Die fehlerhafte Ware sei aber zurückgerufen worden - und Warnmeldungen seien erfolgt in den Fällen, in denen mangelhafte Masken identifiziert werden konnten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.07.2020 06:00 Uhr