Bundestag stimmt über Digitalisierung im Gesundheitswesen ab

Berlin: Gesundheitsminister Lauterbach hat im Bundestag nachdrücklich für die Digitalisierung im Medizinbereich geworben. Der SPD-Politiker sagte, die beiden vorliegenden Gesetze dazu brächten für Patienten und Ärzte konkrete Vorteile. So werde es weniger Doppeluntersuchungen geben, weil benötigte Daten sofort elektronisch vorliegen. Die Behandlung werde effizienter. Gleichzeitig verteidigte Lauterbach die Weitergabe von Gesundheitsdaten an Forschende und Pharmaindustrie. Wer das nicht wolle, könne jederzeit widersprechen, so der Minister. Auch der Datenschutz sei durch neue Programme gesichert. Der Bundestag soll im Anschluss an die Debatte die Gesetze zur elektronischen Patientenakte und zur Nutzung der Gesundheitsdaten verabschieden. Sie sollen 2025 in Kraft treten. Die Unionsparteien halten die Gesetze grundsätzlich für richtig, haben aber Kritik im Detail und wollen sich bei der Abstimmung enthalten.

