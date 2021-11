Bundestag stimmt über Änderungen am Infektionsschutzgesetz ab

Nachrichtenarchiv - 18.11.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag beschäftigt sich abschließend mit den Corona-Maßnahmen, die SPD, Grüne und FDP ausgearbeitet haben. Die Änderungen am Infektionsschutzgesetz sollen unter anderem eine 3G-Regel im Nah- und Fernverkehr sowie 3G am Arbeitsplatz ermöglichen. Die Union hatte bereits angekündigt, gegen das neue Gesetz zu stimmen und für eine Verlängerung der epidemischen Lage zu votieren. Diese Haltung hat Arbeitsminister Heil kritisiert. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF warnte er vor einer Blockadehaltung. Es sei nicht die Zeit für parteitaktische Spielchen. Der FDP-Abgeordnete Föst unterstrich im BR, hätten alle bisherigen Corona-Gesetze gegriffen, dann wäre Deutschland nicht in der Situation, in der sich das Land nun befinde. Das Robert Koch-Institut meldete am Morgen mehr als 65.000 Corona-Neuinfektionen und eine bundesweite Inzidenz von knapp 340. In Bayern liegt die Zahl erstmals über der Marke von 600.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2021 09:00 Uhr