Bundestag stimmt nachträglich Afghanistan-Evakuierungen zu

Nachrichtenarchiv - 25.08.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach der Machtübernahme der Taliban hat der Bundestag nachträglich den Evakuierungs-Einsatz in Afghanistan gebilligt. In der namentlichen Abstimmung votierten die Abgeordneten mit Vier-Fünftel-Mehrheit für die Mission der Bundeswehr. 9 Parlamentarier stimmten dagegen, 90 enthielten sich. In der Debatte hatte die Opposition zuvor geschlossen ein vernichtendes Urteil zur Evakuierungs-Mission gefällt. Grüne und FDP pochen auf einen Untersuchungsausschuss, der klären soll, warum nicht schon früher Deutsche Staatsbürger und afghanische Ortskräfte in Sicherheit gebracht wurden. Die AfD unterstützt die Evakuierung ehemaliger Ortskräfte - allerdings nur in begrenztem Umfang, wie Fraktionschef Gauland sagte. Kanzlerin Merkel hatte in ihrer Regierungserklärung betont, man werde sich auch nach Ende der Luftbrücke in einigen Tagen darum bemühen, Ortskräfte aus Kabul herauszuholen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2021 16:00 Uhr