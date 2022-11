Bundestag stimmt mit großer Mehrheit für Bürgergeld

Nachrichtenarchiv - 25.11.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag hat mit großer Mehrheit die Einführung des Bürgergelds beschlossen. Wenn erwartungsgemäß auch noch der Bundesrat zugestimmt hat, ist der Weg frei für eine Reform der sozialen Grundsicherung. Zum 1. Januar können die neuen Regelungen dann in Kraft treten. Vorgesehen sind höhere Regelsätze und höhere Hinzuverdienstmöglichkeiten. Der Satz für alleinstehende Erwachsene soll um 53 Euro auf dann 502 Euro pro Monat steigen. Das Bürgergeld soll - anders als Hartz IV - auf langfristige Beschäftigungsmöglichkeiten setzen anstatt auf die schnelle Vermittlung auch in Aushilfsjobs. Die Union hatte die Reform des bisherigen Hartz-IV-Systems zunächst blockiert. Sie konnte daraufhin in Vermittlungsgesprächen deutliche Abstriche an den Reformplänen der Bundesregierung durchsetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2022 12:00 Uhr