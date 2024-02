Bundestag stimmt geändertem Wachstumschancengesetz zu

Berlin: Der Bundestag hat dem Ergebnis des Vermittlungsausschusses zum Wachstumschancengesetz zugestimmt. Die Abgeordneten billigten eine entsprechende Beschlussempfehlung mit der Mehrheit der Ampel-Koalition. Das Gesetz geht nun am 22. März wieder in den Bundesrat; dort macht die Union ihre Zustimmung allerdings weiter von einer Rücknahme der Streichung der Subventionen auf Agrar-Diesel für Landwirte abhängig. Das Gesetz sieht Entlastungen für Unternehmen in Höhe von rund drei Milliarden Euro vor - das ist etwa die Hälfte der ursprünglich geplanten Summe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2024 15:00 Uhr