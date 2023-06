Bundestag stimmt für Verbot von Aromastoffen in Tabakerhitzern

Meldungsarchiv - 23.06.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Um vor allem junge Menschen vom Rauchen abzuhalten, soll das Verbot von Aromastoffen auf E-Zigaretten mit Tabak ausgeweitet werden. Der Bundestag hat am Abend die Umsetzung einer entsprechenden EU-Richtlinie beschlossen. Nun muss noch der Bundesrat zustimmen, bevor die Regelung in Kraft treten kann. Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Blienert, sagte, was krank mache, solle nicht nach Obstsalat oder Fruchtbonbon schmecken. Bei Zigaretten und Drehtabak sind Aromastoffe bereits verboten. Heute stimmt der Bundestag über weitere wichtige Gesetze ab - als erstes über die Fachkräfteeinwanderung. Künftig sollen Arbeitskräfte aus dem Nicht-EU-Ausland nach einem Punktesystem nach Deutschland kommen können. Am Nachmittag steht das Gesetz gegen Medikamenten-Engpässe auf der Tagesordnung. Es sieht unter anderem vor, dass Apotheken Vorräte anlegen müssen. Um Lieferungen nach Deutschland für Hersteller lukrativer zu machen, sollen außerdem Preisregeln gelockert werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2023 06:00 Uhr