Bundestag stimmt für Teilwiederholung der Bundestagswahl in Berlin

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils neblig bei +4 bis -1 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise neblig. Tiefstwerte zwischen plus 4 Grad am Bodensee und im Kreis Aschaffenburg und minus 1 Grad in einigen Alpentälern. In den kommenden Tagen herrscht ruhiges Hochdruckwetter. In manchen Flusstälern bleibt es neblig-trüb, sonst ist es meist freundlich. Am längsten scheint die Sonne in den Bergen. Höchstwerte zwischen 8 und 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2022 21:00 Uhr