Bundestag stimmt für neues Bürgergeld

Nachrichtenarchiv - 10.11.2022 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag hat grünes Licht für das geplante Bürgergeld gegeben. Mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen hat das Parlament eine Ablösung der bisherigen Hartz IV-Regeln beschlossen. Nach den Worten von Arbeitsminister Heil werden mit der Reform zwei Ziele verfolgt: Zum einen sollten Menschen, die in existenzielle Not geraten sind, so gut wie möglich abgesichert werden. Zum anderen sollen die Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben erhöht werden. Die Union fürchtet dagegen eine geringere Motivation, eine Arbeit aufzunehmen. Umstritten ist auch die Höhe des Schonvermögens. Unionsfraktionsvize Gröhe warf der Koalition vor, eine sachliche Debatte über das Bürgergeld verweigert zu haben. Auch AfD und Linke äußerten Kritik an den Plänen: die AfD, weil damit vor allem Menschen geholfen werde, die nicht willens seien zu arbeiten, die Linke wegen zu niedriger Regelsätze.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.11.2022 13:45 Uhr