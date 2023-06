Bundestag stimmt für Frühwarnsystem gegen Medikamentenmangel

Kurzmeldung ein/ausklappen Bayerischer Klimapreis 2023 geht an Hopfenbauern, Gartenbaubetrieb und Milchviehhalter

München: Fünf Landwirtschaftsbetriebe haben den Bayerischen Klimapreis 2023 erhalten. Landwirtschaftsministerin Kaniber verlieh ihn unter anderem an einen Gartenbaubetrieb aus Nürnberg und an einen Hopfenbauern aus Oberhartheim im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm. Sie sagte, deren Arbeit sei ein Vorbild dafür, wie klimaschonende Produktion funktionieren könne. Der Hopfenbauer Martin Schmailzl etwa erhalte die Auszeichnung für verschiedene selbstentwickelte und energiesparende Verfahren, Hopfen zu trocknen. Die Preise sind mit je 4000 Euro dotiert. Sonderpreise in Höhe von je 3000 Euro erhalten drei Milchviehbetriebe aus den Landkreisen Rosenheim und Kelheim für vielfältige Maßnahmen, um bei der Milchproduktion besonders wenig Kohlendioxid zu erzeugen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2023 20:00 Uhr