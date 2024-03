Bundestag stimmt erneut über Taurus-Lieferung an Ukraine ab

Berlin: Der Bundestag wird im Laufe des Tages erneut über die Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine debattieren. Die Union stellt ihren bereits im November erstmals beratenen Antrag zur Abstimmung. Darin wird die Bundesregierung aufgefordert, unverzüglich dieses weitreichende Waffensystem an die Ukraine abzugeben. Dies lehnt Bundeskanzler Scholz jedoch ab, wie er erst gestern in der Regierungsbefragung des Bundestags deutlich gemacht hat.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.03.2024 01:00 Uhr