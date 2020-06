Bundestag stimmt Ende der Woche über die Grundrente ab

Nachrichtenarchiv - 30.06.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Grundrente für langjährige Geringverdiener soll noch in dieser Woche beschlossen werden. Bereits übermorgen will der Bundestag darüber abstimmen. Das haben CSU-Landesgruppenchef Dobrindt und die SPD-Politikerin Mast bestätigt. Die Grundrente soll rund 1,3 Millionen Menschen zugutekommen. Voraussetzung sind mindestens 33 Beitragsjahre in der Rentenversicherung. Außerdem darf das Einkommen eine bestimmte Grenze nicht übersteigen. Union und SPD hatten lange über die Grundrente gestritten, zuletzt vor allem über die Finanzierung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2020 14:00 Uhr