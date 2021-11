Bundestag stimmt Corona-Gesetz der Ampel-Fraktionen zu

Polen meldet deutlich mehr versuchte illegale Grenzübertritte

Warschau: Polen verzeichnet nach eigenen Angaben immer mehr versuchte illegale Grenzübertritte von Flüchtlingen aus Belarus. Dem polnischen Grenzschutz zufolge waren es allein gestern etwa 500. Die Migranten, viele aus dem Irak, sitzen im Grenzgebiet fest. Polen verhindert mit einem massiven Aufgebot an Sicherheitskräften ihre Einreise. Belarus wiederum versperrt den Weg zurück. Die Behörden in Minsk gaben bekannt, dass sich noch etwa 2.000 Flüchtlinge im Grenzgebiet befände. Weitere 5.000 würden wieder in ihre Heimat geschickt. Die irakische Regierung wiederum gab bekannt, dass 430 Landsleute ihr Ziel aufgegeben haben, in die EU zu gelangen. Sie fliegen demnach im Lauf des Tages von Minsk aus zurück. Bundesinnenminister Seehofer berät heute in Warschau mit der polnischen Regierung über die Lage an der EU-Außengrenze.

Quelle: BR24 Nachrichten, 18.11.2021 14:15 Uhr