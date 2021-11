Bundestag stimmt Änderungen am Infektionsschutzgesetz zu

Nachrichtenarchiv - 18.11.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag hat wie erwartet den Änderungen am Infektionsschutzgesetz zugestimmt. SPD, Grüne und FDP hatten die neuen Maßnahmen vorgelegt und votierten dementsprechend dafür, Union und AfD dagegen, die Links-Partei enthielt sich. Die Neuerungen sehen vor, dass am Arbeitsplatz künftig die "3-G-Regel" gilt, genauso wie in Bussen und Bahnen. Die Ampel-Koalition will es den Ländern ermöglichen, künftig auch weitergehende Schutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie zu ergreifen. Morgen muss der Bundesrat dem Maßnahmenpaket zustimmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2021 18:00 Uhr