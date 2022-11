Bundestag stimmt abschließend über Bürgergeld ab

Nachrichtenarchiv - 10.11.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag will in Kürze das geplante Bürgergeld auf den Weg bringen. Der Gesetzentwurf von Arbeitsminister Heil dürfte mit den Stimmen der Ampel-Koalition die erforderliche Mehrheit bekommen. Der SPD-Politiker hatte das Vorhaben zu Beginn der Debatte verteidigt. Heil erklärte, die Bürgergeld-Reform biete den Menschen nicht nur mehr Schutz in Zeiten der Not. Der Sozialstaat bemesse sich vielmehr daran, ob er Menschen Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben biete. Der Minister sagte, deshalb sollten sich Jobcenter künftig darauf konzentrieren, dass Menschen unter anderem ihren Berufsabschluss nachholen können. Die Anhebung des Regelsatzes will die Union mittragen. Sie lehnt aber vor allem die geplante Erhöhung des Schonvermögens ab. Unions-Vizefraktionschef Gröhe sprach von einem zentralen Webfehler der Reform. Eine vierköpfige Familie könne 150.000 Euro besitzen und trotzdem Bürgergeld bekommen. Der Bundesrat wird wohl am Montag über das Bürgergeld entscheiden. Möglicherweise wird dann der Vermittlungsausschuss angerufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2022 11:00 Uhr