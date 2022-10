Bundestag stimmt 200 Milliarden-Schirm für Energie-Entlastung zu

Ministerpräsidenten-Konferenz will Entlastungen ausweiten

Hannover: Die Ministerpräsidenten-Konferenz hat sich dafür ausgesprochen, die geplanten Entlastungen in der Energiekrise auszuweiten. So sprach sich der Vorsitzende des Gremiums, der niedersächsische Ministerpräsident Weil, dafür aus, die Gaspreisbremse schon zum 1. Januar einzuführen. Gleiches solle für einen Strompreisdeckel gelten. Eine Expertenkommission, die die Bundesregierung berät, hatte ein vergünstigtes Gaskontingent für private Haushalte und Unternehmen erst ab kommenden März empfohlen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst forderte, dass auch Haushalte, die mit Öl oder Holzpellets heizen, bei den Entlastungen bedacht werden sollen. Er rief außerdem zu mehr Tempo bei den Entscheidungen auf. Da das Treffen ohne Bundeskanzler Scholz stattfand, gab es heute keine konkreten Beschlüsse. Bei der nächsten Konferenz am 2. November soll Scholz wieder mit am Tisch sitzen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.10.2022 13:45 Uhr