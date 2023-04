Bundestag stärkt Rechte von Behinderten am Arbeitsmarkt

Kurzmeldung ein/ausklappen Deutschlandweit erste Spielstätte für Digitales entsteht in Nürnberg

Nürnberg: Das Staatstheater der Stadt bekommt als erstes in Deutschland eine eigene Spielstätte für digitale und hybride Theaterformen. Das teilte die Leitung in Nürnberg mit. Demnach entsteht in der dritten Etage des Schauspielhauses mit dem „Extended Reality Theater – XRT“ ein Ort speziell für Vorstellungsformate, die Theater und Digitales zusammenbringen. Schauspieldirektor Gloger sagte, die Spielstätte werde mit innovativer Technik ausgestattet, die das Publikum in eine erweiterte Realität eintauchen lasse. Dazu gehört unter anderem eine LED-Leinwand für virtuelle Bühnenbilder. Ab der Spielzeit 2023/24 werden demnach vier Produktionen pro Saison gezeigt.

