Bundestag soll von 736 auf 630 Abgeordenete schrumpfen

Verdi ruft für morgen zu Streiks an mehreren Flughäfen auf

Berlin: Zehntausende Flugreisende in Deutschland müssen sich morgen erneut auf erhebliche Verspätungen und Ausfälle einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem ganztägigen Warnstreik an den Flughäfen Hamburg, Berlin, Hannover und Bremen aufgerufen. Das dürfte auch Auswirkungen auf andere Airports haben, wie etwa München. Nach Angaben des Flughafenverbands ADV werden morgen insgesamt 351 Abflüge gestrichen. In Berlin soll es gar keine regulären Abflüge geben, viele Airlines haben ihre Flüge zum Hauptstadtflughafen gestrichen. Die Warnstreiks an den Flughäfen könnten nur der Auftakt für weitere Arbeitsniederlegungen im Verkehrsbereich sein. So befindet sich die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG derzeit in Verhandlungen unter anderem mit der Deutschen Bahn. Unklar ist, ob die EVG und Verdi für den 27. März zu einem gemeinsamen Warnstreik aufrufen, bei dem der gesamte Verkehrssektor lahmgelegt werden soll. Beide Gewerkschaften wollten sich zu einem entsprechenden Bericht der "Bild am Sonntag" nicht äußern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.03.2023 18:30 Uhr