Bundestag sichert Israel volle Solidarität zu

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat nach den brutalen Angriffen der Hamas Israel volle Solidarität zugesagt. In seiner Regierungserklärung verwies er auf die historische Verantwortung Deutschlands für Israel. Er kündigte an, der Hamas ein Betätigungsverbot in Deutschland auszusprechen und den pro-palästinensischen Verein Samidoun zu verbieten. Wer die Verbrechen der Hamas verherrliche oder ihre Symbole verwende, mache sich strafbar, sagte Scholz. In der anschließenden Debatte sprach sich Unionsfraktionschef Merz dafür aus, Antisemitismus stärker zu bekämpfen. Einem Entschließungsantrag von SPD, Union, FDP und Grünen, der die barbarischen Gewalttaten der Hamas verurteilt und Israel volle Solidarität zusichert, stimmte der Bundestag geschlossen zu.

