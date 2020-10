Bundestag: Scholz verteidigt Neuverschuldung

Macron kündigt Gesetzesverschärfung gegen Islamismus an

Paris: Präsident Macron hat ein schärferes Vorgehen gegen Islamisten in Frankreich angekündigt. Im Pariser Vorort Les Mureaux warnte er in einer Grundsatzrede vor "islamistischen Abspaltungstendenzen". Eine - so Macron wörtlich - "Ghettobildung" würde in Frankreich nicht mehr geduldet. Macron bekräftigte erneut seinen Willen zu einer "Wiedereroberung" von Problemvierteln. Der Präsident sprach sich für ein Verbot fundamentalistischer Verbände aus, welche die französischen Werte und Gesetze missachten. Macron kündigt dazu einen Gesetzentwurf für Dezember an. Frankreich wurde seit 2015 mehrfach von islamistischen Anschlägen erschüttert, mehr als 250 Menschen kamen dabei um. Erst vor einer Woche hatte ein junger Pakistaner zwei Menschen mit einem Messer vor dem früheren Redaktionsgebäude der Satirezeitung "Charlie Hebdo" in Paris schwer verletzt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.10.2020 13:15 Uhr