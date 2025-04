Bundestag schließt Russland von Weltkriegs-Gedenken aus

Berlin: An der zentralen Gedenkfeier im Bundestag zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Kriegs werden in diesem Jahr keine russischen und belarussischen Vertreter anwesend sein. Das teilte die Parlamentsverwaltung mit. Zuvor hatte das Auswärtige Amt vor einer Instrumentalisierung der Veranstaltung Anfang Mai gewarnt. Es wird befürchtet, dass Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine damit missbräuchlich in Verbindung bringen könnte.

