Bundestag schafft Anreize zur Arbeit in systemrelevanten Bereichen

Nachrichtenarchiv - 07.05.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag hat Anreize für Bafög-Empfänger beschlossen, in der Corona-Pandemie in systemrelevanten Bereichen auszuhelfen. Wer in der aktuellen Krise neben Studium und Ausbildung eine Aufgabe im Gesundheits- oder Sozialwesen oder in der Landwirtschaft übernommen hat, dessen Einkünfte sollen nicht auf das Bafög angerechnet werden. Und das ausgezahlte Bafög soll trotz dieser Nebeneinkünfte nicht gesenkt werden. Der Bundestag wählt heute Vormittag auch eine neue Wehrbeauftragte. Die SPD-Fraktion hat das Vorschlagsrecht für diesen Posten und hat dafür die Innenpolitikerin Högl nominiert. Sie soll Amtsinhaber Bartels ablösen. Die Personalie hatte für erheblichen Wirbel gesorgt, weil der über die Parteigrenzen geschätzte Bartels das Amt eigentlich weiterführen wollte und Högl keine Erfahrung im Bereich Bundeswehr hat.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2020 11:00 Uhr