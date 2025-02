Bundestag plant Sondersitzung zu Anschlag in München

Berlin: Nach dem Anschlag in München mit zwei Todesopfern und mindestens 37 Verletzten plant der Innenausschuss des Bundestags in dieser Woche eine Sondersitzung. Das Gremium trifft sich nach Angaben von Mitgliedern vermutlich am Mittwoch, um mehr über die Hintergründe und die laufenden Ermittlungen zu erfahren. Die linke Innenpolitikerin Renner erklärte, trotz der Einlassung des Täters stehe weiter die Frage nach dem Motiv im Mittelpunkt. Die bayerischen Ermittler gehen derzeit - vor allem aufgrund von Äußerungen des 24jährigen Afghanen nach seiner Festnahme - davon aus, dass die Tat einen islamistischen Hintergrund hat. Ministerpräsident Söder forderte die Bundesregierung in der Bild am Sonntag auf, sofort mit den in Afghanistan herrschenden Taliban über mehr Abschiebeflüge zu verhandeln.

