Bundestag lehnt Taurus-Lieferung an Ukraine ab

Berlin: Der Bundestag lehnt die Lieferung von "Taurus"-Marschflugkörpern an die Ukraine ab. Am Abend stimmt das Parlament mehrheitlich gegen einen entsprechenden Antrag der Unionsfraktionen. Abgeordnete von Grünen und FDP sind eigentlich für eine Taurus-Lieferung an die Ukraine. Ihre Haltung in der Abstimmung begründeten sie damit, dass der Antrag der Union mit einer Plenardebatte über den Jahresbericht der Wehrbeauftragten verknüpft wurde. Die Unterstützung der Ukraine habe damit nichts zu tun, hieß es. Der Taurus ist einer der modernsten Flugkörper der Luftwaffe und kann Ziele auch aus großer Höhe und Entfernung zerstören. - Derweil bleibt in den USA die Frage nach künftigen Hilfen für die Ukraine offen. Die Republikaner knüpfen die Freigabe weiterer Mittel an eine Verschärfung der Asylpolitik. Bei einem Treffen mit Präsident Biden gestern gab es keine Einigung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2024 07:00 Uhr