Bundestag lehnt Taurus-Antrag der Union erneut ab

Berlin: Der Bundestag hat die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine abgelehnt. In einer namentlichen Abstimmung votierten 495 Abgeordnete gegen einen entsprechenden Antrag der Union, 190 dafür. In einer emotionalen Debatte hatte der CSU-Verteidigungsexperte Hahn gesagt, Zugeständnisse hätten gegen Tyrannen noch nie geholfen. Der Unionspolitiker Wadephul warnte, man müsse die Ukraine militärisch besser ausstatten, sonst werde man mit ihr den Krieg verlieren. Auch einige FDP- und Grünen-Politiker sprachen sich für eine Taurus-Lieferung aus. Der SPD-Außenexperte Stegner hingegen stellte sich hinter Kanzler Scholz: Er warnte vor einer rhetorischen Aufrüstung. SPD-Fraktionschef Mützenich sagte, es brauche Verstand, Besonnenheit und Klarheit. Dafür stehe der Kanzler. BSW-Chefin Wagenknecht warb erneut für Verhandlungen mit Moskau - genau wie AfD-Fraktionschef Chrupalla.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2024 15:00 Uhr