Bundestag lehnt Gesetzesvorschläge zur Sterbehilfe ab

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, an den Alpen örtlich Schauer

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag Sonne und einige Wolken, nur am Alpenrand vereinzelt Schauer oder Gewitter bei 21 bis 27 Grad. In der Nacht klar, Abkühlung auf Tiefstwerte um 10 Grad. Die nächsten Tage viel Sonnenschein, am Wochenende jeweils am Nachmittag und am Abend ganz vereinzelt Gewitter möglich. Höchstwerte morgen 26 bis 31, am Wochenende 29 bis 35 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2023 12:00 Uhr