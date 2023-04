Bundestag lehnt Bejagung von Wölfen ab

Kurzmeldung ein/ausklappen Türkische Staatsbürger in Deutschland sind ab heute zur Wahl aufgerufen

Berlin: In Deutschland sind rund 1,5 Millionen türkische Staatsbürger ab heute zur Präsidentschaftswahl in der Türkei aufgerufen. Bis 9. Mai haben sie in 26 Wahllokalen Gelegenheit, ihre Stimme abzugeben. Bei der Wahl wird ein enges Rennen zwischen Präsident Erdogan und Herausforderer Kilicdaroglu erwartet. Unterdessen wird in der Türkei über den Gesundheitszustand von Amtsinhaber Erdogan spekuliert, nachdem er gestern seine Wahlkampfauftritte abgesagt hatte. Auch an der Eröffnung des ersten Atomkraftwerks des Landes heute wird er nicht persönlich teilnehmen, ob das als einer der wichtigsten Wahlkampfauftritte in dieser Woche galt. Berichte über ernsthafte gesundheitliche Beschwerden wies ein Sprecher des 69-Jährigen aber zurück.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.04.2023 04:00 Uhr