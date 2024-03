Bundestag lehnt Antrag der Union zu Taurus-Lieferung ab

Berlin: Der Bundestag hat den Antrag der Union zum Taurus-Waffensystem abgelehnt. Eine Mehrheit der Abgeordneten sprach sich gegen die Vorlage aus. CDU und CSU fordern darin, die Marschflugkörper "unverzüglich" an die Ukraine zu liefern. In der Debatte hatte Unions-Verteidigungsexperte Wadephul kritisiert, dass die bisherige Zurückhaltung den russischen Präsidenten Putin in seiner Aggression befeuert habe. Auch die Grünen-Verteidigungspolitikerin Brugger kritisierte das Nein von Kanzler Scholz und forderte, die Waffen endlich bereit zustellen. SPD-Fraktionschef Mützenich verteidigte hingegen den Kurs des Bundeskanzlers. Er verwies auf die humanitäre Hilfe, die Deutschland leistet. Auch AfD-Fraktionschef Chrupalla lehnte eine Taurus-Lieferung ab. Er forderte stattdessen Verhandlungen mit Russland.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.03.2024 12:45 Uhr