Bundestag lehnt allgemeine Corona-Impfpflicht ab

Bahn modernisiert bayerische Bahnhöfe

München: Die Deutsche Bahn will heuer 130 Bahnhöfe in Bayern modernisieren oder den Umbau fortsetzen. Laut dem Konzernbevollmächtigten für Bayern, Josel, sollen bis Jahresende 500 der mehr als 1.000 Bahnhöfe barrierefrei sein. Die elektronischen Hinweistafeln an den Bahnsteigen sollen ausgetauscht werden. Gebaut wird in München, Augsburg, Nürnberg und an vielen kleineren Bahnhöfen. Die Bahnhofsmodernisierungen sind Teil eines bundesweiten Programms der Bahn. Für den Freistaat sind in diesem Jahr 241 Millionen Euro vorgesehen, fast dreimal soviel wie vor 10 Jahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.04.2022 18:00 Uhr