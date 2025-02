Bundestag kommt zu letzter Sitzung vor der Wahl zusammen

Berlin: Der Bundestag ist am Vormittag zur letzten regulären Sitzung vor der vorgezogenen Parlamentswahl am 23. Februar zusammengekommen. In der auf drei Stunden angesetzten Debatte geht es um eine Bilanz der zu Ende gehenden Legislaturperiode. Reden werden unter anderen Bundeskanzler Scholz und sein Herausforderer Merz von der CDU. Die Debatte wird voraussichtlich vom Wahlkampf geprägt sein. Bundestagspräsidentin Bas leitet die Sitzung. Sie rief die Fraktionen zu einem respektvollen Umgang auf. Für die demokratischen Parteien gelte es, kompromissfähig zu bleiben - auch nach der Wahl, sagte die SPD-Politikerin im Morgenmagazin von ARD und ZDF.

