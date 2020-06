Bundestag hebt Solar-Förderdeckel auf

Nachrichtenarchiv - 19.06.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Neue Solaranlagen werden auch in Zukunft über die Ökostrom-Umlage gefördert. Der Bundestag hob am Abend den Förderdeckel von 52 Gigawatt installierter Leistung auf. Das Parlament verabschiedete zudem auch eine Regelung für Mindestabstände zwischen neuen Windrädern und Wohnhäusern - es bleibt damit künftig den Bundesländern überlassen, ob sie so eine Regelung wollen und wie sie sie ausgestalten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.06.2020 01:00 Uhr