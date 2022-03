Bundestag hat über neues Infektionsschutzgesetz beraten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht wechselnd wolkig, Tiefstwerte 0 bis 4 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht wechselnd bewölkt - zeitweise klart es auf. Die Temperaturen sinken auf vier bis null Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Freitag teils längere sonnige Abschnitte. Am Samstag dann viel Sonne. Teilweise weht ein lebhafter Wind. Die Tiefstwerte liegen bei sechs bis minus ein Grad, die Höchstwerte tagsüber bei bis zu 17 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.03.2022 19:45 Uhr