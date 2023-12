Bundestag hat mit den Beratungen zum Nachtragshaushalt begonnen

Berlin: Der Bundestag hat mit seiner Debatte über den Nachtragshaushalt für das laufende Jahr begonnen. Wegen des Karlsruher Haushaltsurteils will die Ampel-Koalition erneut die Schuldenbremse aussetzen. So sollen Kredite über rund 45 Milliarden Euro nachträglich juristisch abgesichert werden. Die Bundesregierung hat dieses Geld größtenteils schon für die Energiepreisbremsen genutzt - durch das Urteil des Verfassungsgerichts wurde klar, dass das in dieser Form verfassungswidrig war. Im nächsten Schritt will die Koalition dann die Haushaltsplanung für das kommende Jahr angehen. Bundesjustizminister Buschmann rechnet nicht mit einer schnellen Einigung. Der FDP-Politiker sagte der Wirtschaftswoche, der Etat für 2024 müsse noch einmal substanziell überarbeitet werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.12.2023 09:15 Uhr