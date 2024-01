Bundestag hat mit abschließenden Beratungen über Haushalt 2024 begonnen

Berlin: Im Bundestag haben die abschließenden Beratungen über den diesjährigen Haushalt begonnen. In der Finanzplanung hatten nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts Milliarden gefehlt, die die Ampelkoalition ausgleichen musste - zum Beispiel durch Streichung der Subventionen beim Agrardiesel. Der haushaltspolitische Sprecher der Grünen, Kindler, sprach im Deutschlandfunk von den - so wörtlich - "krassesten Beratungen", die er jemals erlebt habe. Am Ende habe man aber einen ausgewogenen Etat hinbekommen, ohne Kürzungen im Sozialbereich und mit Investitionen in den Klimaschutz. Umstritten ist innerhalb der Ampel nach wie vor die Schuldenbremse: SPD und Grüne fordern eine Reform, FDP-Finanzminister Lindner hält daran fest. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er, das sei kein Sparhaushalt. Geld sei genügend da, man schichte es nur um.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.01.2024 10:15 Uhr