Bundestag hat letzten Etat für 2024 beraten

Berlin: Im Bundestag läuft der letzte Tag der Haushaltsberatungen für das kommende Jahr. Beraten wurde heute noch über den Haushalt von Arbeits- und Sozialminister Heil. Mit geplanten Ausgaben von knapp 172 Milliarden Euro ist es der mit Abstand größte Einzeletat. Der Minister stellte bei der Debatte die gerechteren Löhne in den Mittelpunkt. Diese seien ein Zeichen der Leistungs-Gerechtigkeit und des Respekts, sagte Heil. Darum gehe es auch bei der Altersabsicherung. Deshalb werde er in Kürze einen Gesetzentwurf vorlegen, in dem dauerhaft das Rentenniveau festgeschrieben und stabilisiert werden soll. Kritik kam von der Union. Deren Fraktionsvize Gröhe warf Arbeitsminister Heil vor, falsche Schwerpunkte zu setzen und damit der aktuellen Lage nicht gerecht zu werden. Die Linke warf der Ampel-Koalition vor, die Armut im Land nur zu verwalten, nicht aber zu bekämpfen. Jetzt müssten diejenigen zur Kasse gebeten werden, die von der Krise profitiert hätten, forderte Fraktionsvize Lötzsch.

