Bundestag hält Gedenkstunde zum Volkstrauertag ab

Berlin: Der Bundestag hat in seiner Gedenkstunde zum heutigen Volkstrauertag an die Opfer von Kriegs- und Gewaltherrschaft erinnert. Ein Schwerpunkt war in diesem Jahr die deutsch-schwedische Geschichte. Als besonderer Gast war Kronprinzessin Victoria von Schweden gekommen, die ihre Rede auf Deutsch hielt. Der Krieg in der Ukraine erinnere an die dunkelsten Kapitel der europäischen Geschichte, sagte sie. Besorgt äußerte sich die Kronprinzessin auch wegen der Eskalation im Nahen Osten. Wörtlich sagte sie: "Wir sehen entsetzliche Bilder aus Gaza mit großem menschlichem Leid". Der Schutz aller Zivilisten sowohl in Israel als auch in Gaza müsse garantiert und das humanitäre Völkerrecht respektiert werden, zu jeder Zeit unter allen Umständen. Victoria war zuvor von Bundespräsident Steinmeier empfangen worden, der im Bundestag das traditionelle Totengedenken gesprochen hatte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.11.2023 19:00 Uhr