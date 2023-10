Bundestag gibt grünes Licht für Klinik-Atlas

Berlin: Ab Mai nächstes Jahres soll es in Deutschland ein Transparenz-Verzeichnis für Krankenhäuser geben. Ein entsprechendes Gesetz der Ampel-Koalition hat der Bundestag am Abend verabschiedet. Union, AfD und Linke stimmten dagegen. Der so genannte "Qualitäts-Atlas" soll online über Leistungen und Behandlungsqualität von Kliniken informieren. Gesundheitsminister Lauterbach betonte, erstmalig gebe man den Menschen damit ein Instrument in die Hand, klüger, besser und informiert die richtige Klinik zu wählen. Der CSU-Gesundheitspolitiker Pilsinger bezeichnete den Atlas dagegen als überflüssig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.10.2023 01:00 Uhr