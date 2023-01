Bundestag gedenkt verfolgter sexueller Minderheiten

Nachrichtenarchiv - 27.01.2023 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mit einer Gedenkstunde zum Holocaust-Gedenktag hat der Bundestag an die Millionen Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Im Mittelpunkt der Gedenkstunde stehen in diesem Jahr Menschen, die in der NS-Diktatur wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt wurden. In ihrer Eröffnungsrede zeigte sich Bundestagspräsidentin Bas besorgt über Versuche, den Holocaust heute zu relativeren. Antisemitismus nehme zu in Deutschland, warnte sie. Zugleich forderte sie, bei der Diskriminierung von queeren Menschen genau hinzuschauen. Wo Hass um sich greife, sei niemand sicher, sagte sie. Es könne keinen Schlussstrich unter die Geschichte geben. Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee das Vernichtungslager Auschwitz. Allein dort haben die Nazis weit mehr als eine Million Menschen ermordet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.01.2023 10:45 Uhr