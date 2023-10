Bundestag gedenkt in Schweigeminute der Opfer der Terrorakte in Israel

Berlin: Der Bundestag hat am Mittag in einer Schweigeminute an die Opfer der Angriffe auf Israel erinnert. Bundestagspräsidentin Bas versicherte dem anwesenden israelischen Botschafter Prosor die volle und uneingeschränkte Solidarität des Parlaments. Die menschenverachtenden Terrorakte würden auf das Schärfste verurteilt. Bas nannte die Brutalität erschütternd und rief die Hamas dazu auf, alle Geiseln freizulassen. Auch betonte die Bundestagspräsidentin, dass eine Unterstützung dieser Verbrechen und eine Verherrlichung hierzulande nicht geduldet werde. Außenministerin Baerbock sagte anschließend, das Leid Israels lasse sich kaum ertragen. Sie betonte, auch palästinensische Zivilisten würden als menschliche Schutzschilde benutzt. Nach Baerbocks Worten werden die internationalen Hilfen für die palästinensische Seite derzeit auf den Prüfstand gestellt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2023 14:00 Uhr