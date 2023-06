Bundestag gedenkt des Volksaufstandes in der DDR vomk 17. Juni 1953

Meldungsarchiv - 16.06.2023 09:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Zum 70. Jahrestag würdigt der Bundestag den Volksaufstand in der DDR vom 17. Juni 1953. Zum Auftakt der Gedenkstunde hat Bundestagspräsidentin Bas von einem Schlüsselereignis der deutschen Geschichte gesprochen. Bas beklagte, dass Ereignis habe nicht den Platz in unserem historischen Gedächtnis, den es eigentlich verdiene. Nach ihren Worten fehlt bis heute ein zentraler Gedenkort für die Opfer der SED-Diktatur und den Widerstand gegen die kommunistische Gewaltherrschaft. Die SPD-Politikerin forderte, das vom Bundestag beschlossene Mahnmal solle schnell verwirklicht werden. Bas betonte, gegen den Freiheitswillen der Menschen lasse sich auf Dauer kein Staat aufbauen. Dies sei die Botschaft des 17. Juni. Sie denke dabei auch an die Menschen, die heute in der Ukraine oder im Iran für ihre Freiheit und Selbstbestimmtheit kämpfen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.06.2023 09:45 Uhr