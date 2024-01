Bundestag gedenkt des verstorbenen CDU-Politikers Wolfgang Schäuble

Berlin: Der Bundestag verabschiedet sich heute mit einem Trauerstaatsakt von dem verstorbenen CDU-Politiker Wolfgang Schäuble. Im Plenarsaal werden rund 1.500 Gäste aus dem In- und Ausland erwartet. Als Redner sind unter anderem Frankreichs Präsident Macron und CDU-Chef Merz vorgesehen. Vorher findet bereits ein öffentlicher Gedenkgottesdienst im Berliner Dom statt. Schäuble war am zweiten Weihnachtsfeiertag im Alter von 81 Jahren gestorben. Er gehörte zu den einflussreichsten Politikern der vergangenen Jahrzehnte in Deutschland. Er war mehrmals Bundesminister, Partei- und Fraktionschef sowie Bundestagspräsident.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.01.2024 11:45 Uhr