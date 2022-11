Bundestag gedenkt der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Nachrichtenarchiv - 13.11.2022 14:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mit einer zentralen Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag ist im Bundestag an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft erinnert worden. Die Gedenkrede hielt der lettische Staatspräsident Levits auf Deutsch. Er erinnerte an die Menschen, die in der Ukraine und anderswo auf der Welt Opfer von Kriegen und Gewalt werden. Dieser Gedenktag bringe den festen Wunsch nach einem "Nie wieder" zum Ausdruck - nie wieder Angriffskrieg, nie wieder Völkermord, nie wieder Unfreiheit, nie wieder Unrechtsregime. Levits betonte, Freiheit und Demokratie seien es wert, geschützt zu werden. Das traditionelle Totengedenken sprach Bundespräsident Steinmeier. Darauf folgte eine Schweigeminute.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.11.2022 14:30 Uhr