Bundestag gedenkt der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

13.11.2022 14:00 Uhr

Berlin: Am heutigen Volkstrauertag gedenkt der Bundestag zur Stunde der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Zum Auftakt mahnte der Präsident des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Schneiderhan, zu Frieden. Man habe die Parole "Nie wieder Krieg" in den vergangenen Jahren für selbstverständlich gehalten. Nun gehe es beim russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine wieder um die Vernichtung eines Volkes und die Auslöschung eines Staates. Die Erinnerung an die Opfer beider Weltkriege und des nationalsozialistischen Terrors sei heute notwendiger denn je, so Schneiderhan.

