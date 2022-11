Bundestag gedenkt der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Nachrichtenarchiv - 13.11.2022 13:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mit einer zentralen Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag wird gerade im Bundestag an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft erinnert. Bundespräsident Steinmeier spricht das traditionelle Totengedenken. Der lettische Staatspräsident Levits hält die Gedenkrede. Die Veranstaltung steht heuer im Zeichen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Der Präsident des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Wolfgang Schneiderhan, wies auf die Langzeitfolgen dieses Kriegs für die russische Gesellschaft hin. Der frühere Bundeswehr-General Schneiderhan sagte, es sei nicht nur der Krieg des russischen Präsidenten, sondern es seien russische Männer, die in diesem Krieg Verbrechen begingen - und die mit dieser Verantwortung fertig werden müssten. Die deutsche Geschichte sei eine Lehrmeisterin, was das bedeute und wie lange es dauere.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.11.2022 13:30 Uhr