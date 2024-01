Bundestag gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus

Berlin: Der Bundestag hat mit eindringlichen Aufrufen zum Widerstand gegen den Antisemitismus an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. In einer Gedenkstunde sagte Parlamentspräsidentin Bas, es sei die Aufgabe der ganzen Gesellschaft, sich dem Judenhass entgegenzustellen. Die hohe Zahl antisemitischer Straftaten in den vergangenen Monaten sei eine Schande für das Land. In einer emotionalen Rede rief auch die Auschwitz-Überlebende Eva Szepesi dazu auf, menschenfeindlichen Tendenzen klar und deutlich entgegenzutreten. Die Shoah habe nicht mit Auschwitz begonnen, sondern mit Worten und mit dem Schweigen und Wegschauen der damaligen Gesellschaft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2024 22:00 Uhr