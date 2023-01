Bundestag gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus

Nachrichtenarchiv - 27.01.2023 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Deutschland erinnert heute an die Opfer des Nationalsozialismus. In diesen Minuten beginnt im Bundestag eine Gedenkstunde. Dabei wird unter anderem die niederländische Holocaust-Überlebende Rozette Kats zu Wort kommen. Im Mittelpunkt stehen diesmal Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt wurden. Am 27. Januar 1945 hatten Soldaten der Roten Armee die Überlebenden des Vernichtungslagers Auschwitz befreit. Allein dort haben die Nazis weit mehr als eine Million Menschen ermordet. Bundeskanzler Scholz hat heute früh an die historische Verantwortung Deutschlands erinnert. Er schrieb auf Twitter, das Leid von sechs Millionen unschuldig ermordeten Jüdinnen und Juden, genauso wie das Leid der Überlebenden sei unvergessen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2023 10:00 Uhr