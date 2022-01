Bundestag gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus

Berlin: Der Bundestag gedenkt zur Stunde der Opfer des Nationalsozialismus. Parlamentspräsidentin Bas erinnerte dabei an die Wannseekonferenz vor 80 Jahren, bei der führende NS-Funktionäre den Mord an elf Millionen Juden in Europa planten. Die Konferenz steht laut Bas für einen Staat, in dem Menschen zu Helfern und Mördern wurden. Der Gedenktag heute sei auch ein Tag der Scham, denn viel zu viele seien ohne Strafen davongekommen. Die Holocaust-Überlebende Inge Auerbacher beklagte in ihrer Rede, dass der Judenhass in vielen Ländern wieder alltäglich sei. Wörtlich sagte sie: "Der Krebs ist wiedererwacht, diese Krankheit muss in vielen Ländern so schnell wie möglich geheilt werden". Die Gedenkstunde im Bundestag findet anlässlich der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee am 27. Januar 1945 statt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2022 11:00 Uhr