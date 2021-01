Bundestag gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus

Nachrichtenarchiv - 27.01.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag gedenkt heute der Opfer des Nationalsozialismus. In einer vorab verbreiteten Videobotschaft appellierte Bundespräsident Steinmeier zu diesem Anlass an die Zivilcourage der Bürger. Jeder sei aufgerufen, jüdische Mitbürger vor Bedrohung, Beleidigung und Gewalt zu schützen. Die Gedenkstunde findet seit 1996 jedes Jahr am 27. Januar statt, dem Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.01.2021 02:00 Uhr