Bundestag gedenkt der NS-Opfer

Kurzmeldung ein/ausklappen Experten rechnen noch in den nächsten 20 Jahren mit einem Lehrermangel an deutschen Schulen

Berlin: Den Schulen in Deutschland steht nach Experteneinschätzung beim Personal noch eine sehr lange Durststrecke bevor. Sie gehen davon aus, dass der Lehrermangel noch in den kommenden 20 Jahren bestehen bleibt. So heißt es in einer Stellungnahme von Bildungswissenschaftlern, die bei der Kultusministerkonferenz in Berlin vorgelegt wurde. Den Experten zufolge leiden darunter die Sicherstellung und die Qualität des Unterrichts. Die Expertenkommission empfiehlt unter anderem Schritte zur Rückgewinnung von Lehrkräften aus dem Ruhestand oder zur Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze hinaus. Sie spricht sich zudem für eine Begrenzung der Möglichkeiten für Teilzeit sowie eine befristete Erhöhung der Wochen-Arbeitszeit aus. - Unklar ist wieviele Lehrkräfte in Deutschland tatsächlich fehlen: den Kultusministerien zufolge sind es 12.000. Der Deutsche Lehrerverand spricht von bis zu 40.000.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.01.2023 12:45 Uhr